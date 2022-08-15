15 серпня американський актор Бен Аффлек відзначає своє 50-річчя. На честь цього свята пропонуємо вам згадати його найкращі ролі.

Багато хто пам'ятає американського актора Бена Аффлека молодим і завзятим, коли він ще тільки починав зустрічатися зі співачкою Джей Ло. Але ми змушені зазначити, що роки пішли йому тільки на користь. З веселого хлопця він перетворився на гарячого чоловіка, який підкорює не тільки своєю красою, а й акторськими здібностями.

"Зникла"

Фільм "Зникла" став таким собі дебютом Аффлека після деяких невдалих ролей, за які він отримав антипремію "Золота малина".

У центрі сюжету подружня пара, яка ось-ось повинна була відсвяткувати річницю весілля. Але один з винуватців свята раптово зникає, а в будинку залишаються сліди крові і ланцюжок "ключів" в грі під назвою "полювання за скарбами". Так, дружина таким чином вирішила влаштувати квест своєму коханому, а кінцева точка - місце, де вона знаходиться. Але за час її пошуків чоловікові доведеться розкрити кілька малоприємних таємниць про себе.

"Розумник Вілл Хантінг"

Фільм розповідає про 20-річного вундеркінда Уїлла Хантінга, який раз у раз вплутується в неприємні історії. І коли поліція заарештовує його за чергову бійку, професор математики бере його під свою опіку, але за однієї умови: Вілл повинен пройти курс психотерапії. Сеанси "перевиховання", що почалися з недовіри, поступово переростають в дружбу між Уїллом і його наставником.

"Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості"

У сіквелі фільму "Людина зі сталі" Аффлек виконав роль Бетмена. Любителі коміксів були проти, щоб Аффлек грав головну роль, тому вони навіть створили петицію на сайті кінокомпанії. Але їх ідея провалилася, тому Бен таки з'явився у фільмі.

"Остання дуель"

Нормандський лицар Жан де Карруж після повернення з війни дізнається, що його сусід і суперник Жак Ле Грі згвалтував його дружину Маргарит. Однак у Ле Грі виявилися сильні союзники, словам жінки ніхто не вірить, і Карруж звертається за допомогою особисто до короля Франції Карла VI. У цьому фільмі Аффлек зіграв роль графа П'єра Д'аленсона.

"Глибокі води"

Подружжя Вік і Мелінда мають все про що можна мріяти - дитина, будинок, друзі, успішний бізнес. Але і в їхній сімейній шафі є "скелети". Мелінда зраджує своєму чоловікові, а він їй все пробачає. Одного разу одного з коханців жінки знаходять мертвим, і тоді їх життя кардинально змінюється.

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