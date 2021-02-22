Цього року через пандемію COVID-19 організаторам Берлінале довелось роз’єднати події фестивалю.

Берлінале – міжнародний кінофестиваль категорії А, який вважається одним із найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Він проходить щорічно, починаючи з 1951 року і є одним з найбільш відвідуваних фестивалів світу.

Читайте такожТім Бертон зніме для Netflix спін-офф "Сімейки Аддамс"

Цього року через пандемію COVID-19 організаторам Берлінале довелось роз’єднати події фестивалю, він відбуватиметься у два етапи. В березні в онлайн-форматі пройдуть всі заходи фестивалю для фахівців кіногалузі, а у червні, вже офлайн, відбудуться покази фільмів фестивалю для широкої аудиторії.

На Європейському кіноринку (EFM), що відбудеться онлайн, традиційно за підтримки Держкіно працюватиме Український національний стенд. Також цьогоріч український фільм знову бере участь в конкурсній програмі фестивалю.

Дебютну повнометражну стрічку режисерки Катерини Горностай "Стоп-Земля" відібрано до конкурсної програми Berlinale Generation 14+. Стрічку створено кінокомпанією ESSE Production House за підтримки Держкіно та Українського культурного фонду.

Європейський кіноринок (EFM), який є одним із найважливіших місць зустрічі професіоналів у сфері кіноіндустрії: виробників, дистрибуторів, покупців, сейлз-агентів відбудеться з 1 до 5 березня. Цьогоріч промоція українських фільмів відбуватиметься онлайн. Основна діяльність Українського національного стенда буде націлена на просування національних фільмів на міжнародний кіноринок та налагодження співпраці з іноземними партнерами.

Збір матеріалів для Українського національного стенда на Європейському кіноринку триває до 24 лютого.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН