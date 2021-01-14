Головними героями відеороботи на нову пісню стали танцівниця Яна Цибульська та її чоловік-Дмитро Жук.

Український гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" на честь 22-річчя презентував нову пісню та кліп під назвою "Поклянись. Поцілуй. Обійми".

Головними героями відеороботи на нову пісню стали танцівниця Яна Цибульська (партнерка Сергія Танчинця на проекті «Танці з зірками») та її чоловік - Дмитро Жук. Подружня пара станцювала танець, в якому ніби прожила різні емоції: любов, спокій, ненависть, радість, розчарування. Також у відео знімається і фронтмен гурту-Сергій Танчинець.

"Нам було важливо показати кожну емоцію такою, як вона є, щоб кожен, хто подивиться кліп - прожив її разом з нами. Здається, у нас вийшло», - ділиться емоціями Яна Цибульська.

Виникла ідея зняти саме танець, оскільки Сергій Танчинець довгий час брав участь у проекті «Танці з зірками» і присвятив цьому частину життя. Весь спектр емоцій, описаний в новій пісні, танцюристам вдалося дуже вдало передати за допомогою танцю.

Режисером відеороботи став Владислав Разіховський.

"Ми зібрали професійну команду для зйомок кліпу. Яна Цибульська та Дмитро Жук танцювали на проекті. Яна була моєю партнеркою, а ще вони є чоловіком і дружиною. Для мене взагалі не стояло питання, кого знімати в цьому кліпі. Все було очевидно. Мені хотілося в кадрі бачити людей, які дійсно закохані один в одного, які будуть щирими в своїх емоціях. У нас вийшла дуже чуттєва робота, якою можна пишатися", - розповідає Сергій Танчинець.

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Автор: УНІАН