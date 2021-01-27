"Бріджертони" встановили новий рекорд / Twitter

Костюмований серіал "Бріджертони" став найпопулярнішим шоу сервісу Netflix.

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Як повідомляє DTF, про це повідомила Джінні Хоу, віце-президент Netflix з виробництва оригінальних серіалів.

За її словами, серіал увійшов в топ-10 за переглядами у всіх регіональних версіях Netflix крім японської, а в 83 державах домігся першого місця.

Раніше на сервісі прогнозували, що за 28 днів після релізу «Бріджертонів» подивляться 63 мільйони домогосподарств, проте кількість переглядів у підсумку досягла 82 мільйонів. Завдяки цьому "Бріджертони" стали найпопулярнішим серіалом Netflix, обійшовши перший сезон "Відьмака".

За один перегляд Netflix вважає перегляд хоча б одного епізоду серіалу протягом двох хвилин.

"Бріджертони" - адаптація романів Джулії Куїнн, які розповідають про родину з вищого суспільства в Лондоні початку XIX століття. Продюсером серіалу виступила Шонда Раймс, відома по "Анатомії пристрасті" і "Як уникнути покарання за вбивство".

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Автор: Дмитро Захаров