В український прокат фільм вийде 20 лютого 2025 року.

Вийшов український трейлер епічної історичної драми "Бруталіст" (The Brutalist), яку чимало критиків вважають одним з найкращих фільмів 2024 року. Зокрема, стрічка має сім номінацій на "Золотий глобус" та має серйозні претензії на "Оскар".

В центрі сюжету фільму, заснованого на реальних подіях – архітектор-візіонер, угорський єврей Лазло Тот, який зумів вижити в Аушвіці. Тікаючи з повоєнної Європи, він прибуває в Америку, щоб відбудувати своє життя, кар'єру та шлюб із дружиною Ержебет, з якою його, через зміну кордонів і режимів, розлучила війна. Самотній в чужій країні Лазло оселяється в Пенсильванії, де заможний і видатний промисловець Гаррісон Лі Ван Бюрен визнає його талант до будівництва. Але влада та спадок здобуваються дорогою ціною.

Головну роль у фільмі виконав оскароносний Едрієн Броуді ("Піаніст", "Кінг-Конг", "Французький вісник", "Білявка").

Також у фільмі зіграли Фелісіті Джонс ("Теорія всього", "Бунтар Один. Зоряні війни. Історія", "За статевою ознакою"), Гай Пірс ("Мементо", "Залізна людина 3", "Прометей"), Джо Алвін ("Фаворитка", "Види милосердця"), Стейсі Мартін ("Німфоманка", "Усі гроші світу") та інші.

Зняв "Бруталіста" американський актор та режисер Брейді Корбет, який до цього поставив фільми "Дитинство лідера" (2015) та "Вокс Люкс" (2018).

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8,1 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 93% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість" та 92% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 91 зі 100 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 5,1 з 10 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 20 лютого 2025 року.

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