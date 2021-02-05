Режисером нового кліпу американської хіп-хоп-виконавиці Cardi B на трек Up виступила український кліпмейкер Таня Муїньо.
Ролик опублікований на YouTube-каналі Cardi B.
Новий кліп Cardi B: відео
Новий кліп Cardi B: що відомо
Читайте такожTikTok назвавши "вірусні" пісні 2020 рокуУ кліпі Cardi B стоїть на могилі, на надгробку якої написано RIP 2020, постає у вигляді фігурки на радіаторі машини, а в її волосся вплетені голови ляльок.
Це перший трек виконавиці після виходу спільного з Megan Thee Stallion треку WAP і кліпу до нього 7 серпня минулого року.
Таня Муїньо: що про неї відомо
Раніше кліпмейкер працювала над проектами Кеті Перрі (Small Talk), Розалії (Juro Que), Gruppa Skryptonite («Подруга», «3x3»), Монатіка («Вихідний», «Кружляє») та СБПЧ («Годинник»).
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