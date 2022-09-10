В український прокат фільм має вийти 29 вересня 2022 року.

Вийшов трейлер українського документального фільму "Цей дощ ніколи не скінчиться" від режисерки Аліни Горлової, який вже встиг відзначитися на світових кінофестивалях.

Як повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік", в український прокат фільм має вийти 29 вересня 2022 року.

Історія у фільмі розгортається довкола родини 20-річного Андрія Сулеймана. Разом із батьками головний герой тікає з Сирії. Проте війна наздоганяє головного героя і в Україні, де він стає волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька, Андрій вирішує поховати його тіло на батьківщині.

Стрічку зняла Аліна Горлова ("Явних проявів немає", "Холодний Яр. Інтро"). Режисерка працює на передовій та у прифронтовій зоні, фіксуючи життя під час війни. Цього року Аліна Горлова увійшла в національний рейтинг "30 до 30" від Forbes – список молодих українців, які впливатимуть на майбутнє своїх галузей і відбудовуватимуть країну.

Картина "Цей дощ ніколи не скінчиться" вже має визначну фестивальну історію. Зокрема, світова прем’єра фільму відбулася на Міжнародному фестивалі документального кіно в Амстердамі (IDFA), де він здобув нагороду за Найкращий дебют. Це найбільша у світі подія, присвячена документалістиці.

Окрім нагороди на IDFA (Нідерланди), стрічка також перемогла на Міжнародному кінофестивалі документального кіно про права людини One World (Чехія), на Festival dei Popoli у Флоренції, а також виборола головну нагороду – "Золоту лілію" за Найкращий фільм на кінофестивалі goEast у Вісбадені (Німеччина).

Картина отримала визнання і на батьківщині. Вона здобула спеціальну правозахисну нагороду від незалежної платформи Current Time на 18-му Міжнародному кінофестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де відбулася національна прем’єра. Також стрічка стала Найкращою документальною роботою 2021 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

"Цей дощ ніколи не скінчиться" – копродукція України, Латвії, Німеччини й Катару. Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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