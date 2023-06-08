Поки він не буде зніматися у фільмах.

Англійський актор Том Холланд повідомив, що припиняє акторську діяльність на цілий рік. Як виявилося, останні два роки були дуже напруженими для нього.

За цей час він знявся у численних фільмах, проте найбільше його вимотали зйомки в серіалі "Переповнена кімната".

"Шоу зламало мене. Був момент, коли я зрозумів щось на кшталт: "Мені потрібна перерва". Тепер беру річну відпустку, і це результат того, наскільки важким було це шоу", - сказав Холланд в інтерв'ю ExtraTV.

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Він додав, що за час роботи над "Переповненою кімнатою" він відчув стільки емоцій, скільки не відчував за все своє життя. Тим більше, він ще й посідав місце продюсера серіалу, через що йому щодня доводилося вирішувати якісь проблеми.

"Це просто додало ще один рівень тиску", - сказав актор.

Чим відомий Том Холланд

Том Холланд - англійський актор, який широку популярність здобув після виконання ролі "Людини-павука" у всесвіті Marvel. Дебютував він у кіно, виконавши роль Лукаса Беннетта у фільмі "Неможливе" режисера Хуана Антоніо Байона.

Також він з'являвся в таких стрічках як "Як я тепер люблю", "В серці моря", "Вовчий зал" та інших.

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