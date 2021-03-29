Джонсон зіграє головну роль / eastnews.ua
У мережі з'явився новий постер фільму "Чорний Адам", в якому головну роль зіграє американський актор Дуейн Джонсон (більш відомий як "Скеля").
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Про це повідомляє Vertigo.
Фільм розповість історію походження суперлиходія чорного Адама і про те, як він буде битися з суспільством справедливості Америки (Людина-яструб, Доктор Фейт, Циклон і Крушитель атомів).
Режисером картини став Жауме Кольет-Серра. Вона є одинадцятою за рахунком з Розширеного всесвіту DC, а також буде спін-оффом фільму "Шазам!"
Фільм отримав новий постер / facebook.com/vertigo.com.ua
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