Новим альбомом казкарка Христина Соловій концептуалізує мелодику українського фольклору та власний стиль казкового словопису.

Христина Соловій анонсувала перший за три роки альбом «Rosa Ventorum» (з лат. Роза вітрів), що вийде по черзі у чотирьох частинах. 28 травня відбувся реліз EP «Rosa Ventorum I» – перша частина альбому-квадрології. До платівки увійшли чотири пісні: «Втікала», «Губи в вині», «Коала» та «Краще мовчи». Також на слухачів чекатиме чотири інструментальні фонограми для кожного треку.

Назва альбому «Rosa Ventorum» перекладається з латині як «Роза вітрів» та символізує подорож та віднайдення загубленого шляху. У графічному зображенні від його центру розходяться промені в 4 сторони світу. Тому альбом вийде окремо в 4 EP-частинах, що розкажуть про варіанти шляху для героїні.

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Сенси та звучання альбому Rosa Ventorum

Сонграйтерка Соловій в альбомі проживає катарсис після кризи «чверті життя», відмовляється від нав’язаних очікувань суспільства та оспівує набутий досвід чутливості до всіх проявів життя.

Сама співачка описує стиль свого нового альбому як мелодичний фентезі-поп з казковими метафорами та пристрасним саундом, що уподібнюється зустрічі арт-відьмацтва Kate Bush та побутового юнацького максималізму Arctic Monkeys.

В новому альбомі поп-діва романтизує стосунки як символ нової щирості, захищаючись від токсичного світу та стверджуючи, що всі почуття унікальні, а кожне кохання – окремий фентезі-світ.

Трек «Втікала» – декларація свободи особистості та усвідомлення себе як творця свого щастя. «Губи в вині» – вінтажний рок-н-рол твіст про ревнощі та довіру. «Краще мовчи» – бароко-поп балада про магію мовчання як способу слухати одне одного. «Коала» – радіохіт про цінність скороминущих див у стосунках.

З 28 травня EP “Rosa Ventorum I” доступний на усіх музичних платформах.

Чим відома Христина Соловій?

Христина Соловій - поп-діва україномовної музичної сцени, яка відома своїм казковим стилем лірики та фентезі-кліпами. Кар’єру співачки почала на сцені львівського арт-клубу “Дзиґа”. Після участі у “Голосі країни” співпрацює зі Святославом Вакарчуком. Всеукраїнську популярність здобула завдяки авторському хіту “Тримай”, “оді всіх закоханих”, кліп на який здобув премію “YUNA 2016”. У 2015 році здійснила дитячу мрію та видала альбом народних лемківських пісень “Жива Вода”, за який отримала народну премію “Стартап року” від Радіо Аристократи. У 2018 презентувала дебютний авторський альбом “Любий друг”, за який її номінували на “Співачку року” від премії “YUNA 2019”.

Соловій потрапила у рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей України (2017) та ТОП-100 найвпливовіших жінок України (2018) від журналу “Фокус” та “Top 30 Under 30” від Kyiv Post. Зараз артистка працює над другим авторським альбомом “Rosa Ventorum”. Христина є обличчям гуманістичного руху “Uanimals”, який бореться за права тварин.

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Автор: Ольга Робейко