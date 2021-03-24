Disney переносить відразу сім кінопрем'єр / фото REUTERS

Disney знову переніс кінопрем'єри через пандемію коронавірусу. 

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У компанії розповіли, що починають відновлюватися після пандемії.

Однак говорити про повноцінне повернення в кінотеатри поки рано. 

Новий графік виходу фільмів Disney:

  • "Чорна вдова" - 9 липня;
  • "Круелла" - 28 травня;
  • "Шан-Чі і легенда десяти кілець" - 3 вересня;
  • "Лука" - 18 червня;
  • "Головний герой" - 13 серпня;
  • "King's Man: Початок" - 22 грудня;
  • "Глибокі води" - 14 січня 2022 року;
  • "Смерть на Нілі" - 22 лютого 2022 року.

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Автор: Людмила Жерновська