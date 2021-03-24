Disney переносить відразу сім кінопрем'єр / фото REUTERS
Disney знову переніс кінопрем'єри через пандемію коронавірусу.
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У компанії розповіли, що починають відновлюватися після пандемії.
Однак говорити про повноцінне повернення в кінотеатри поки рано.
Новий графік виходу фільмів Disney:
- "Чорна вдова" - 9 липня;
- "Круелла" - 28 травня;
- "Шан-Чі і легенда десяти кілець" - 3 вересня;
- "Лука" - 18 червня;
- "Головний герой" - 13 серпня;
- "King's Man: Початок" - 22 грудня;
- "Глибокі води" - 14 січня 2022 року;
- "Смерть на Нілі" - 22 лютого 2022 року.
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