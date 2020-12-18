Серіал під назвою «Книга Боби Фетта» (The Book of Boba Fett) стартує в грудні 2021 року.

Компанія Disney запустить ще один серіал по всесвіту "Зоряних воєн" - він буде присвячений пригодам мисливця за головами Боби Фетта.

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Персонаж вперше з'явився ще в оригінальній трилогії ЗВ, але знову повернувся на екрани лише цьогоріч – в серіалі «Мандалорець». Його роль виконав Темуера Моррісон.

Як повідомляє DTF, про те, що найманець отримає власне шоу, стало відомо в сцені після титрів заключного епізоду другого сезону «Мандалорця».

Серіал під назвою «Книга Боби Фетта» (The Book of Boba Fett) стартує в грудні 2021 року. Примітно, що Disney не стала робити анонс На дні інвесторів разом з іншими спін-оффами «Мандалорца» - про Асоку Тано та рейнджерів Нової Республіки.

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Автор: Дмитро Захаров