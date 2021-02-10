Walt Disney закриває Blue Sky Studios, яка створила мультфільми «Льодовиковий період» і «Ріо».
Читайте такожКомпанія Disney вперше за 40 років закінчила рік зі збиткамиРішення про закриття викликане несприятливими економічними наслідками пандемії коронавірусу, повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.
"Враховуючи поточні економічні реалії, після тривалих роздумів ми прийняли важке рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios",— повідомили в компанії. Операція із закриття студії завершиться через два місяці. 450 співробітників компанії будуть звільнені. Як пише Variety, їх можуть прийняти на роботу в таких анімаційних підрозділах The Walt Disney Company, як Walt Disney Animation Studios і Pixar, передає kommersant.
Студія Blue Sky Studios
- Blue Sky Studios заснована в 1987 році.
- Disney купив студію у 21st Century Fox в 2017 році.
- За час роботи Blue Sky Studios створила 13 повнометражних мультфільмів.
- Останній мультфільм студії "Камуфляж і шпигунство" вийшов в 2019 році.
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