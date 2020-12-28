Кінокомпанія Warner Bros. оголосила про початок роботи над третьою частиною "Диво-жінки".
Про це повідомляє Variety.
Читайте такожПародія на події 2020-го: що відомо про нове творіння авторів "Чорного дзеркала"Головну роль знову зіграє Галь Гадот, а режисерське крісло займе Петті Дженкінс.
"Фільм "Диво-жінка: 1984" б'є всі рекорди в перші 24 години після виходу і перевершує будь-які наші очікування. Швидше за все, інтерес тільки продовжить рости надалі. Ми раді будемо продовжити історію героїні з нашими диво-жінками - Галь Гадот і Петті Дженкінс, які повернуться в завершенні запланованої трилогії", - заявили представники WB.
"Диво-жінка: 1984": що відомо про фільм
- Американський супергеройський фільм на основі коміксів DC Comics про Диво-жінку вийшов у прокат 25 грудня в США одночасно в кінотеатрах та на онлайн-сервісі HBO Max.
- Продовження фільму "Диво-жінка" 2017 року і дев'ятий фільм розширеного всесвіту DC.
- Картина знята режисером Петті Дженкінс. Роль Диво-жінки знову виконала Галь Гадот.
- Крім того, у фільмі знялися Кріс Пайн, Крістен Віг, Педро Паскаль, Робін Райт та Конні Нільсен.
- Дія стрічки розгортається в 1984 році, під час Холодної війни: Діана зустрічається віч-на-віч з Максвеллом Лордом і Гепардою.
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