Кінокомпанія Warner Bros. оголосила про початок роботи над третьою частиною "Диво-жінки".

Про це повідомляє Variety.

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"Фільм "Диво-жінка: 1984" б'є всі рекорди в перші 24 години після виходу і перевершує будь-які наші очікування. Швидше за все, інтерес тільки продовжить рости надалі. Ми раді будемо продовжити історію героїні з нашими диво-жінками - Галь Гадот і Петті Дженкінс, які повернуться в завершенні запланованої трилогії", - заявили представники WB.