Акторка також виступить продюсером стрічки.

Ізраїльська модель та акторка Ґаль Ґадот спродюсує та зіграє головну роль в екранізації дебютного роману Катріони Сільвіо «Зустрінь мене в іншому житті».

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Виробництвом стрічки займуться кінокомпанії Atlas Entertainment і Pilot Wave.

«Зустрінь мене в іншому житті»: що відомо про екранізацію роману

Продюсерами картини виступлять Чарлз Ровен та Річард Саклю, а також Джарон Варсан та Курт Канемото.

Сюжет. Фільм розповість про стосунки Тори та Санті, які є спорідненими душами, які продовжують зустрічатися в різних версіях реальності, де вони можуть бути друзями, колегами, коханцями чи ворогами. Врешті-решт, вони вирішують дізнатися правду про свій таємничий зв’язок, перш ніж їхні численні життя будуть повністю вичерпані.

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Автор: Катерина Шварц