Гай Річі зніме свій фільм / instagram.com/guyritchie
Режисер Гай Річі зніме фільм про події Другої світової війни.
Про це повідомляє Deadline.
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Картина буде називатися "Ministry of Ungentlemanly Warfare" ("Міністерство війни не по-джентльменськи"). Згідно з сюжетом, дії відбуватимуться в 1939 році.
Тоді Черчілль і вся Британія будуть боротися з нацистами. При цьому вони будуть використовувати нетрадиційні військові способи. В результаті бійці будуть проводити надсекретні операції в тилу ворога. Коли відбудеться прем'єра фільму поки невідомо.
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