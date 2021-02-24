Він зніме фільм для студії Paramount.

Режисер Гай Річі зніме фільм про події Другої світової війни.

Про це повідомляє Deadline.

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Картина буде називатися "Ministry of Ungentlemanly Warfare" ("Міністерство війни не по-джентльменськи"). Згідно з сюжетом, дії відбуватимуться в 1939 році.

Тоді Черчілль і вся Британія будуть боротися з нацистами. При цьому вони будуть використовувати нетрадиційні військові способи. В результаті бійці будуть проводити надсекретні операції в тилу ворога. Коли відбудеться прем'єра фільму поки невідомо.

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Автор: УНІАН