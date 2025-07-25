В український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

Цієї осені на екранах кінотеатрів України можна буде подивитися документальний фільм "Друге дихання" режисерки Марії Кондакової, що розповідає історію українських військових ветеранів.

В центрі сюжету – група захисників (Роман "Добряк" Колесник, Ольга "Висота" Єгорова, Владислав "Шатя" Шатіло, Михайло "Грізлі" Матвіїв та Олександр "Рагнар" Міхов), четверо з яких мають протези, але це не завадило їм здійснити неймовірний челендж, підкорити гору Кіліманджаро і підняти на ній український прапор.

Зокрема, фільм документує їхню фізичну та психологічну подорож, демонструючи як вони долають біль, переосмислюють травматичний досвід війни і знаходять силу в єдності та взаємній підтримці. Це історія підкорення не лише гірської вершини, а й своїх внутрішніх та зовнішніх "демонів".

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"Цей фільм – не просто про підкорення гірської вершини. Він про людей, які кинули виклик власним обмеженням і суспільним стереотипам. Попри біль, герої доводять, що повноцінне життя після травм можливе", – розповідає режисерка стрічки.

Картину знімали в Україні та Танзанії, а одним з композиторів до неї виступив Євген Філатов, також відомий як The Maneken.

Фільм є благодійним проєктом, а всі прибутки від його прокату стрічки будуть передані до фонду "Друге дихання", що допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію.

Як повідомила пресслужба Green Light Films, в український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

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