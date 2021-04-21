Через пандемію коронавірусу початок 2021 року виявився не таким насиченим для сервісу, як очікувалося раніше.

"Відьмак" повернеться на стрімінговий Netflix з другим сезоном в останній чверті 2021 року.

Про це повідомляє Deadline, посилаючись на ролик для інвесторів, який показав глава Netflix по контенту Тед Сарандос.

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Крім того, глава підрозділу повідомив, що в період з жовтня по грудень на Netflix вийдуть четвертий сезон «Кобри Кай», третій сезон «Ти», трилер «Павуча голова» з Крісом Хемсвортом і комедійний бойовик «Червоне повідомлення».

Сарандос зазначив, що через пандемію коронавірусу початок 2021 року виявився не таким насиченим для сервісу, але ситуація неодмінно виправиться.

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Автор: Денис Прядко