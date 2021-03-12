Дружба, сміх та смерть: рецензія на фільм "Друзі назавжди" з трьома легендами кіно

До цього ніхто ніколи не готовий, страшна хвороба вривається завжди несподівано, трощачи звичний життєвий уклад. Сьогодні ти - на вершині, завтра - за крок від прірви. І чи знайдеться той, хто здатен якщо не врятувати, то щиро втішити й підтримати?

З 11 березня в українських кінотеатрах у прокат вийшов драматичний фільм «Друзі назавжди». Тема стрічки здається вельми заїждженою, але встояти перед переглядом драми неможливо, побачивши феєричний зірковий склад.

В основі сюжету фільму - справжня історія репортера Метта Тіга, який втратив дружину через рак. Після її смерті Метт опублікував в журналі Esquire статтю "Друг: Любов - це недостатньо велике слово".

"Друзі назавжди": сюжет фільму

Вони - щаслива сім'я, але все руйнується в 2012 році, коли вони дізнаються про страшну хворобу дружини – рак яєчників. Так глядач може спостерігати, як все розвивалося, адже йому показують 13-річну історію шлюбу перспективного талановитого журналіста Метта (Кейсі Аффлека, зірки «Інтерстеллара», «Манчестера біля моря») й артистки Ніколь (у виконанні Дакоти Джонсон, зірки фільму «50 відтінків...»). Видно, що стосунки пари наповнені ніжністю спочатку і сповнені протиріччями протягом всієї їхньої історії, трапляється навіть зрада з боку дружини.

На допомогу подружжю і батькам двох дітей під час онкоборотьби приходить друг-веселун Дейн (його зіграв відомий за ситкомом «Як я зустрів вашу маму» і низкою комедій актор Джейсон Сігел). І, здається, з його приходом в життя пари життя набуває дещо іншого, глибшого, сенсу.

"Коли один був на межі, другий не дозволив йому зламатися", – пише Метт у своїх мемуарах, і це - лейтмотив фільму.

Місцями сюжет фільму здається заїждженим і прогнозованим, уважний глядач може передбачити, що хвора на рак Ніколь захоче виконати багато, навіть найбільш божевільних, бажань, знаючи, що їй залишилося недовго.

Гра акторів у стрічці «Друзі назавжди»

Незважаючи на те, що Дакоту Джонсон ми всі вже асоціюємо із зіркою еротичної драми «50 відтінків...», в цьому фільмі вона виглядає дуже переконливо. Вона прекрасно зіграла і дівчину в момент закоханості, і турботливу маму, й жінку, яка бореться зі страшною недугою.

Найпереконливішим у своїй ролі, звичайно ж, був Дейн. Він - прекрасний друг, і після перегляду стрічки починаєш мимоволі замислюватися про те, а хто з твоїх друзів здатний кинути все і допомогти в найтяжчу хвилину життя. А чи готовий ти - молодий, успішний, веселий і безтурботний – відмовитися від свого «я» і підставити надійне плече.

Роль чоловіка онкохворої Ніколь вийшла також вельми багатогранною і невихолощеною, його показують і ніжним люблячим чоловіком, і чоловіком, що переживає сімейну кризу, і страшним невротиком, нездатним контролювати свої емоції.

Чому варто подивитися фільм "Друзі назавжди"?

Якщо ви шукаєте розважальний або сльозливий фільм, ви не за адресою. Ця стрічка - із зовсім іншого "тіста". Вона викликає суперечливі почуття, але залишає дуже світлий післясмак і віру в те, що справжня міцна дружба існує.

Ви, безсумнівно, будете приємно здивовані грою акторів, яким віриш від початку до кінця драми. Здається, що тут кожен проживає свою роль.

І, наостанок, - творці фільму не ставили за мету вичавити сльози з глядача. Він говорить: великими нас роблять не масштабні звершення, а проста людяність і здатність співчувати.

«Друзі назавжди »: трейлер

Ольга Робейко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter