Джей Ло також виступить продюсером цього фільму.

Дженніфер Лопес зіграє головну роль і спродюсує бойовик "Мати" від Netflix.

Про це повідомляє Deadline.

Читайте такожЧак Норріс "благословив" нового техаського рейнджера

За даними видання, Дженніфер Лопес знову об'єднується з Netflix, на цей раз вона буде грати головну роль і продюсувати бойовик «Мати».

Повідомляється, що Лопес зіграє смертоносну жінку-вбивцю, яка виходить з укриття, щоб захистити дочку, від якої вона відмовилася багато років тому.

Планується, що проект буде виконаний в дусі класики Люка Бессона "Професіонал".

Вас також можуть зацікавити інші новини кіно:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська