фото Дженніфер Лопес, Instagram
Дженніфер Лопес зіграє головну роль і спродюсує бойовик "Мати" від Netflix.
Про це повідомляє Deadline.
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За даними видання, Дженніфер Лопес знову об'єднується з Netflix, на цей раз вона буде грати головну роль і продюсувати бойовик «Мати».
Повідомляється, що Лопес зіграє смертоносну жінку-вбивцю, яка виходить з укриття, щоб захистити дочку, від якої вона відмовилася багато років тому.
Планується, що проект буде виконаний в дусі класики Люка Бессона "Професіонал".
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