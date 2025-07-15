По 23 номінації отримали "Студія" від Apple TV+ і "Білий лотос" від HBO.

Офіційно стартували перегони за нагороди престижної американської телевізійної премії "Еммі" 2025 року, передає Variety.

Повідомляється, що лідером за кількістю номінацій став серіал Apple TV+ "Розрив" (27 номінацій), за ним слідує серіал HBO "Пінгвін" (24 номінації), по 23 номінації отримали "Студія" від Apple TV+ і "Білий лотос" від HBO.

Найкращий актор у драматичному серіалі

Стерлінг К. Браун - "Рай" (Paradise);

Гері Олдман - "Повільні коні" (Slow Horses);

Педро Паскаль - "Одні з нас" (The Last of Us);

Адам Скотт - "Розрив" (Severance);

Ноа Вайлі - "Пітт" (The Pitt).

Найкраща актриса в драматичному серіалі

Кеті Бейтс - "Матлок" (Matlock);

Шерон Хорган - "Погані сестри" (Bad Sisters);

Брітт Лоуер - "Розрив" (Severance);

Белла Ремсі - "Одні з нас" (The Last of Us);

Кері Рассел - "Дипломат" (The Diplomat).

Найкращий драматичний серіал

"Андор" (Andor);

"Дипломат" (The Diplomat);

"Одні з нас" (The Last of Us);

"Рай" (Paradise);

"Пітт" (The Pitt);

"Розрив" (Severance);

"Повільні коні" (Slow Horses);

"Білий лотос" (The White Lotus).

Найкращий актор у комедійному серіалі

Адам Броді - "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);

Сет Роген - "Студія" (The Studio);

Джейсон Сігел - "Сеанс" (Shrinking);

Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building);

Джеремі Аллен Вайт - "Ведмідь" (The Bear);

Найкраща актриса в комедійному серіалі

Узо Адуба - "Резиденція" (The Residence);

Крістен Белл - "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);

Квінта Брансон - "Початкова школа Еббот" (Abbott Elementary);

Айо Едебірі - "Ведмідь" (The Bear);

Джин Смарт - "Хакі" (Hacks);

Відео дня

Найкращий комедійний серіал

"Початкова школа Еббот" (Abbott Elementary);

"Ведмідь" (The Bear);

"Хакі" (Hacks);

"Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);

"Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building);

"Сеанс" (Shrinking);

"Студія" (The Studio);

"Що ми робимо в тіні" (What We Do in the Shadows).

Найкраща акторка в міні-серіалі або антології

Кейт Бланшетт - "Відмова від відповідальності" (Disclaimer);

Меган Фейхі - "Сирени" (Sirens);

Рашида Джонс - "Чорне дзеркало" (Black Mirror)

Крістін Міліоті - "Пінгвін" (The Penguin)

Мішель Вільямс - "Вмираючи заради сексу" (Dying for Sex)

Найкращий актор у міні-серіалі або антології

Колін Фаррелл - "Пінгвін" (The Penguin);

Стівен Грем - "Підлітковий вік" (Adolescence);

Джейк Джилленхол - "Імовірно винен" (Presumed Innocent);

Брайан Тайрі Генрі - "Наркокрадій" (Dope Thief);

Купер Коч - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story).

Найкращий міні-серіал або антологія

"Підлітковий вік" (Adolescence);

"Чорне дзеркало" (Black Mirror);

"Вмираючи заради сексу" (Dying for Sex);

"Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story);

"Пінгвін" (The Penguin).

Найкраще ток-шоу

The Daily Show - "Щоденне шоу";

Jimmy Kimmel Live - "Джиммі Кіммел у прямому ефірі";

The Late Show With Stephen Colbert - "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом".

Найкраще реаліті-шоу

The Amazing Race - "Дивовижні перегони";

RuPaul's Drag Race - "Драг-рейс РуПола";

Survivor - "Той, хто вижив";

Top Chef - "Найкращий шеф";

The Traitors - "Зрадники".

Як відомо, переможців оголосять на церемонії вручення премії "Еммі" 14 вересня. Захід відбудеться в театрі Peacock Theater у центрі Лос-Анджелеса.

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