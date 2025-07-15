Офіційно стартували перегони за нагороди престижної американської телевізійної премії "Еммі" 2025 року, передає Variety.
Повідомляється, що лідером за кількістю номінацій став серіал Apple TV+ "Розрив" (27 номінацій), за ним слідує серіал HBO "Пінгвін" (24 номінації), по 23 номінації отримали "Студія" від Apple TV+ і "Білий лотос" від HBO.
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Стерлінг К. Браун - "Рай" (Paradise);
- Гері Олдман - "Повільні коні" (Slow Horses);
- Педро Паскаль - "Одні з нас" (The Last of Us);
- Адам Скотт - "Розрив" (Severance);
- Ноа Вайлі - "Пітт" (The Pitt).
Найкраща актриса в драматичному серіалі
- Кеті Бейтс - "Матлок" (Matlock);
- Шерон Хорган - "Погані сестри" (Bad Sisters);
- Брітт Лоуер - "Розрив" (Severance);
- Белла Ремсі - "Одні з нас" (The Last of Us);
- Кері Рассел - "Дипломат" (The Diplomat).
Найкращий драматичний серіал
- "Андор" (Andor);
- "Дипломат" (The Diplomat);
- "Одні з нас" (The Last of Us);
- "Рай" (Paradise);
- "Пітт" (The Pitt);
- "Розрив" (Severance);
- "Повільні коні" (Slow Horses);
- "Білий лотос" (The White Lotus).
Найкращий актор у комедійному серіалі
- Адам Броді - "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);
- Сет Роген - "Студія" (The Studio);
- Джейсон Сігел - "Сеанс" (Shrinking);
- Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building);
- Джеремі Аллен Вайт - "Ведмідь" (The Bear);
Найкраща актриса в комедійному серіалі
- Узо Адуба - "Резиденція" (The Residence);
- Крістен Белл - "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);
- Квінта Брансон - "Початкова школа Еббот" (Abbott Elementary);
- Айо Едебірі - "Ведмідь" (The Bear);
- Джин Смарт - "Хакі" (Hacks);
Найкращий комедійний серіал
- "Початкова школа Еббот" (Abbott Elementary);
- "Ведмідь" (The Bear);
- "Хакі" (Hacks);
- "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);
- "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building);
- "Сеанс" (Shrinking);
- "Студія" (The Studio);
- "Що ми робимо в тіні" (What We Do in the Shadows).
Найкраща акторка в міні-серіалі або антології
- Кейт Бланшетт - "Відмова від відповідальності" (Disclaimer);
- Меган Фейхі - "Сирени" (Sirens);
- Рашида Джонс - "Чорне дзеркало" (Black Mirror)
- Крістін Міліоті - "Пінгвін" (The Penguin)
- Мішель Вільямс - "Вмираючи заради сексу" (Dying for Sex)
Найкращий актор у міні-серіалі або антології
- Колін Фаррелл - "Пінгвін" (The Penguin);
- Стівен Грем - "Підлітковий вік" (Adolescence);
- Джейк Джилленхол - "Імовірно винен" (Presumed Innocent);
- Брайан Тайрі Генрі - "Наркокрадій" (Dope Thief);
- Купер Коч - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story).
Найкращий міні-серіал або антологія
- "Підлітковий вік" (Adolescence);
- "Чорне дзеркало" (Black Mirror);
- "Вмираючи заради сексу" (Dying for Sex);
- "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story);
- "Пінгвін" (The Penguin).
Найкраще ток-шоу
- The Daily Show - "Щоденне шоу";
- Jimmy Kimmel Live - "Джиммі Кіммел у прямому ефірі";
- The Late Show With Stephen Colbert - "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом".
Найкраще реаліті-шоу
- The Amazing Race - "Дивовижні перегони";
- RuPaul's Drag Race - "Драг-рейс РуПола";
- Survivor - "Той, хто вижив";
- Top Chef - "Найкращий шеф";
- The Traitors - "Зрадники".
Як відомо, переможців оголосять на церемонії вручення премії "Еммі" 14 вересня. Захід відбудеться в театрі Peacock Theater у центрі Лос-Анджелеса.