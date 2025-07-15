Оголошено всіх претендентів на премію "Еммі-2025" / колаж УНІАН, скріншоти

Офіційно стартували перегони за нагороди престижної американської телевізійної премії "Еммі" 2025 року, передає Variety.

Повідомляється, що лідером за кількістю номінацій став серіал Apple TV+ "Розрив" (27 номінацій), за ним слідує серіал HBO "Пінгвін" (24 номінації), по 23 номінації отримали "Студія" від Apple TV+ і "Білий лотос" від HBO.

Найкращий актор у драматичному серіалі

  • Стерлінг К. Браун - "Рай" (Paradise);
  • Гері Олдман - "Повільні коні" (Slow Horses);
  • Педро Паскаль - "Одні з нас" (The Last of Us);
  • Адам Скотт - "Розрив" (Severance);
  • Ноа Вайлі - "Пітт" (The Pitt).

Найкраща актриса в драматичному серіалі

  • Кеті Бейтс - "Матлок" (Matlock);
  • Шерон Хорган - "Погані сестри" (Bad Sisters);
  • Брітт Лоуер - "Розрив" (Severance);
  • Белла Ремсі - "Одні з нас" (The Last of Us);
  • Кері Рассел - "Дипломат" (The Diplomat).

Найкращий драматичний серіал

  • "Андор" (Andor);
  • "Дипломат" (The Diplomat);
  • "Одні з нас" (The Last of Us);
  • "Рай" (Paradise);
  • "Пітт" (The Pitt);
  • "Розрив" (Severance);
  • "Повільні коні" (Slow Horses);
  • "Білий лотос" (The White Lotus).

Найкращий актор у комедійному серіалі

  • Адам Броді - "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);
  • Сет Роген - "Студія" (The Studio);
  • Джейсон Сігел - "Сеанс" (Shrinking);
  • Мартін Шорт - "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building);
  • Джеремі Аллен Вайт - "Ведмідь" (The Bear);

Найкраща актриса в комедійному серіалі

  • Узо Адуба - "Резиденція" (The Residence);
  • Крістен Белл - "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);
  • Квінта Брансон - "Початкова школа Еббот" (Abbott Elementary);
  • Айо Едебірі - "Ведмідь" (The Bear);
  • Джин Смарт - "Хакі" (Hacks);

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Найкращий комедійний серіал

  • "Початкова школа Еббот" (Abbott Elementary);
  • "Ведмідь" (The Bear);
  • "Хакі" (Hacks);
  • "Нікому це не потрібно" (Nobody Wants This);
  • "Вбивства в одній будівлі" (Only Murders in the Building);
  • "Сеанс" (Shrinking);
  • "Студія" (The Studio);
  • "Що ми робимо в тіні" (What We Do in the Shadows).

Найкраща акторка в міні-серіалі або антології

  • Кейт Бланшетт - "Відмова від відповідальності" (Disclaimer);
  • Меган Фейхі - "Сирени" (Sirens);
  • Рашида Джонс - "Чорне дзеркало" (Black Mirror)
  • Крістін Міліоті - "Пінгвін" (The Penguin)
  • Мішель Вільямс - "Вмираючи заради сексу" (Dying for Sex)

Найкращий актор у міні-серіалі або антології

  • Колін Фаррелл - "Пінгвін" (The Penguin);
  • Стівен Грем - "Підлітковий вік" (Adolescence);
  • Джейк Джилленхол - "Імовірно винен" (Presumed Innocent);
  • Брайан Тайрі Генрі - "Наркокрадій" (Dope Thief);
  • Купер Коч - "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story).

Найкращий міні-серіал або антологія

  • "Підлітковий вік" (Adolescence);
  • "Чорне дзеркало" (Black Mirror);
  • "Вмираючи заради сексу" (Dying for Sex);
  • "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів" (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story);
  • "Пінгвін" (The Penguin).

Найкраще ток-шоу

  • The Daily Show - "Щоденне шоу";
  • Jimmy Kimmel Live - "Джиммі Кіммел у прямому ефірі";
  • The Late Show With Stephen Colbert - "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом".

Найкраще реаліті-шоу

  • The Amazing Race - "Дивовижні перегони";
  • RuPaul's Drag Race - "Драг-рейс РуПола";
  • Survivor - "Той, хто вижив";
  • Top Chef - "Найкращий шеф";
  • The Traitors - "Зрадники".

Як відомо, переможців оголосять на церемонії вручення премії "Еммі" 14 вересня. Захід відбудеться в театрі Peacock Theater у центрі Лос-Анджелеса.

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