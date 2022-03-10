Прихильники Зеленського хочуть, щоб фільм про війну в Україні зняв Голлівуд.

24 лютого 2022 року Росія влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну. І поки президент РФ Володимир Путін ховається в бункері, гарант нашої країни Володимир Зеленський їздить по гарячих точках і всіляко рятує країну і її жителів.

Такі самовідданість і героїзм Зеленського гідні пошани не тільки в межах України, а й далеко за її кордоном. Тепер тисячі шанувальників нашого президента просять 51-річного голлівудського актора Джеремі Реннера зіграти Зеленського в майбутньому фільмі про вторгнення в Україну.

"Для всіх очевидно, що Джеремі Реннер - єдиний логічний варіант зіграти Зеленського в біографічному фільмі, який сценаристи майже напевно вже готують?" - запитав один з користувачів Twitter.

Вас також можуть зацікавити новини: