До цього в мережі обговорювали, що Деппа замінить Колін Фаррелл.

Роль темного чарівника Гріндевальда в третій частині франшизи «Фантастичні звірі» замість Джонні Деппа може зіграти датський актор Мадс Міккельсен («Дилер», «Ммерехтливі вогні», «Король Артур», «Казино Рояль», «Полювання»).

Читайте такожФанати вимагають повернути Джонні Деппа у "Фантастичні звірі"Про це пише Deadline.

Зазначається, що Міккельсена обрав сам режисер Девід Йейтс, який зняв перші два фільми серії «Фантастичні звірі» і поставить третю частину. З актором ведуться попередні переговори.

На інформацію про таку можливу заміну вже встигли відреагувати в мережі. Багато хто з користувачів впевнені, що це найкраща кандидатура, деякі ж відзначають, що краще Деппа з цією роллю ніхто не впорається.

До цього в мережі обговорювали, що Деппа замінить Колін Фаррелл, який зіграв у першому фільмі Персиваля Грейвса. Але актор занадто зайнятий на зйомках нового «Бетмена» Метта Рівза.

Warner Bros. планує випустити фільм 15 Липня 2022 року. На цей час знімаються сцени з героями Едді Редмейна і Джуда Лоу.

Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія

Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.

Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.

Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.

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Автор: Катерина Шварц