Мадс Міккельсен може замінити Джонні Деппа в "Фантастичних звірях" / фото, ivi

Роль темного чарівника Гріндевальда в третій частині франшизи «Фантастичні звірі» замість Джонні Деппа може зіграти датський актор Мадс Міккельсен («Дилер», «Ммерехтливі вогні», «Король Артур», «Казино Рояль», «Полювання»).

Читайте такожФанати вимагають повернути Джонні Деппа у "Фантастичні звірі"Про це пише Deadline.

Зазначається, що Міккельсена обрав сам режисер Девід Йейтс, який зняв перші два фільми серії «Фантастичні звірі» і поставить третю частину. З актором ведуться попередні переговори.

На інформацію про таку можливу заміну вже встигли відреагувати в мережі. Багато хто з користувачів впевнені, що це найкраща кандидатура, деякі ж відзначають, що краще Деппа з цією роллю ніхто не впорається. 

До цього в мережі обговорювали, що Деппа замінить Колін Фаррелл, який зіграв у першому фільмі Персиваля Грейвса. Але актор занадто зайнятий на зйомках нового «Бетмена» Метта Рівза.

Warner Bros. планує випустити фільм 15 Липня 2022 року. На цей час знімаються сцени з героями Едді Редмейна і Джуда Лоу.

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Автор: Катерина Шварц