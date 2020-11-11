Роль темного чарівника Гріндевальда в третій частині франшизи «Фантастичні звірі» замість Джонні Деппа може зіграти датський актор Мадс Міккельсен («Дилер», «Ммерехтливі вогні», «Король Артур», «Казино Рояль», «Полювання»).
Читайте такожФанати вимагають повернути Джонні Деппа у "Фантастичні звірі"Про це пише Deadline.
Зазначається, що Міккельсена обрав сам режисер Девід Йейтс, який зняв перші два фільми серії «Фантастичні звірі» і поставить третю частину. З актором ведуться попередні переговори.
На інформацію про таку можливу заміну вже встигли відреагувати в мережі. Багато хто з користувачів впевнені, що це найкраща кандидатура, деякі ж відзначають, що краще Деппа з цією роллю ніхто не впорається.
До цього в мережі обговорювали, що Деппа замінить Колін Фаррелл, який зіграв у першому фільмі Персиваля Грейвса. Але актор занадто зайнятий на зйомках нового «Бетмена» Метта Рівза.
Warner Bros. планує випустити фільм 15 Липня 2022 року. На цей час знімаються сцени з героями Едді Редмейна і Джуда Лоу.
Джонні Депп vs Warner Bros.: передісторія
- Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі. Актор погодився на прохання студії І сказав, що поважає її рішення.
- Цьому передувало те, що Депп програв справу про наклеп таблоїду The Sun, який стверджував, що він неодноразово бив свою колишню дружину Ембер Херд.
- Повідомлялося, що студія Warner Bros. змушена буде виплатити Деппу повний гонорар за роль Гріндевальда, а це понад 10 мільйонів доларів.
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