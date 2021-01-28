Реліз картини запланований на 19 березня.

Опубліковано трейлер шпигунської драми "Кур'єр" з британським актором Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі.

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Реліз фільму запланований на 19 березня.

Світова прем'єра відбулася в січні 2020 року на кінофестивалі Sundance під назвою Ironbark ("Залізна кора"), інший переклад – "Ігри шпигунів".

Фільм "Кур'єр": трейлер

"Кур'єр": що відомо про фільм

Крім Бенедикта Камбербетча, у фільмі знімалися Рейчел Броснахен ("Дивовижна місіс Мейзел") і Джессі Баклі ("Думаю, як все закінчити").

Режисером картини виступив Домінік Кук, відомий в Британії насамперед своїми театральними постановками.

Сюжет. Картина розповість реальну історію скромного британського бізнесмена, завербованого МІ-6. За вказівкою спецслужб герой Камбербетча повинен налагодити контакт з радянським офіцером ГРУ Олегом Пеньковським, якого зіграв Мераб Нінідзе – актор грузинського походження. Британцеві буде необхідно добути у російського інформацію, яка допоможе покласти край Карибській кризі.

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Автор: Катерина Шварц