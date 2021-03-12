Коли вийде картина, поки невідомо.

З'явилася інформація, хто зіграє головні ролі у новому фільмі Рона Ховарда «Тринадцять життів», який розповість реальну історію порятунку підлітків із затопленої в Таїланді печери.

Читайте такожУ фільмі "Місія нездійсненна 7" зіграють відразу п'ять нових акторівЯк пише Deadline, у фільмі з'являться Вігго Мортенсен, Колін Фаррелл та Джоел Едгертон.

Так, Мортенсен зіграє фахівця з рятувальних операцій в горах та печерах Річарда Стентона, Фаррелл – експерта з дайвінгу Джона Волантена, а Едгертон – анестезіолога та гідроспелеолога Річарда Харріса.

Фільм «Тринадцять життів»: що відомо про картину

Зйомки фільму проводитимуть в Австралії, а також у Таїланді.

Робота на знімальних майданчиках стартує вже цього місяця.

Коли вийде фільм, поки невідомо.

Порятунок дітей із затопленої печери в Таїланді

Інцидент стався наприкінці червня 2018 року. 12 гравців шкільного футбольного клубу разом зі своїм тренером вирушили на екскурсію та опинилися заблоковані в затопленій водою печері.

Діти пробули в печері близько двох тижнів.

Успішна рятувальна операція тривала кілька днів і завершилася 10 Липня 2018 року.

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Автор: Катерина Шварц