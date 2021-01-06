Кращі святкові фільми на Різдво.

Різдво Христове - це не тільки церковне свято, але також офіційний вихідний день. У період пандемії і локдауну багато людей бажають провести це свято вдома. Щоб скрасити свій вечір 7 січня, пропонуємо вам подивитися один з різдвяних фільмів для всієї родини. Фільми про Різдво показують чарівну атмосферу цього свята. Кіно вчить нас, що в цей день можливі будь-які чудеса - потрібно лише вірити в них.

"Чотири Різдва", 2008

Ця добра, смішна і повчальна кінокомедія розповідає про закохану пару, яка не поспішає пов'язувати себе узами шлюбу, оскільки батьки молодих людей розлучилися. Обоє батьків пари завели власні сім'ї, і тепер у них двох по чотири родини. Напередодні Різдва хлопець з дівчиною хочуть привітати всіх своїх родичів, а потім полетіти на відпочинок. Але їх поїздка зривається і дає їм цінний урок. Цей фільм про вічні сімейні цінності та особисте щастя сподобається кожному.

"Один вдома", 1990

Ця легендарна комедія для всієї родини обов'язково посмішить вас, якщо ви її ще не бачили. Головний герой фільму - маленький хлопчик Кевін. Батьки ненавмисно забули його вдома, вирушаючи в поїздку на різдвяні канікули. Кевін розважається наодинці і насолоджується святом. Його будинок привабив парочку грабіжників, які думають, що вдома нікого немає. Але хлопчик придумує, як оригінально провчити злодіїв.

"Полярний Експрес", 2004

Анімаційний блокбастер розповідає історію хлопчика, який не вірить в Різдво і Санту. Якось раз, напередодні Різдва, він отримує унікальну можливість відправитися на Північний Полюс, і особисто переконатися в існуванні Санти. Біля його будинку проїжджає поїзд, який відправляється прямо на Північний полюс. У цьому поїзді він зустріне неймовірні пригоди.

"Різдвяні листи", 2010

Жінка на ім'я Крісті працює на пошті і відповідає на листи, адресовані Санта Клаусу. Вона отримує послання від маленької Емілі. Дівчинка просить Санту знайти дружину для його рідного дядька - розчарованого в житті листоноші. Крісті відповідає на лист дівчинки і придумує розв'язання проблеми. Це кіно розповідає дивовижну історію двох людей, яких об'єднало Різдво.

"Нова різдвяна казка", 1988

Кіно є комедійною адаптацією відомої "Різдвяної пісні в прозі" Чарльза Діккенса. Бездушний і самозакоханий цинік Френк стурбований тільки зароблянням грошей і має жорстоке почуття гумору. Він абсолютно не цінує інших людей і не піклується про їхні почуття. Щоб провчити багатого мерзотника, вищі сили посилають йому трьох привидів.

"Чарлі і шоколадна фабрика", 2005

Хлопчик на ім'я Чарлі живе в дуже бідній родині в старому будинку. Одного разу хлопчик на останні гроші купує шоколадку, в якій виявляється лотерейний білет на екскурсію на шоколадну фабрику дивака Віллі Вонки. Цю фабрику мріє відвідати кожна дитина. Чарлі і четверо інших щасливців, які виграли в лотереї, прибувають на фабрику, де їх зустрічають дивовижні чудеса і повчальні історії.

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Автор: Катерина Пулатова