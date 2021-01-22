Спочатку планувалося, що фільм повинен був вийти навесні 2020 року.

Прем'єру 25-го фільму про агента британської розвідки Джеймса Бонда під назвою "Не час помирати" перенесли на жовтень.

Читайте такожНе час виходити: новий фільм про Джеймса Бонда перенесли на 2021 рікСпочатку планувалося, що фільм повинен був вийти навесні 2020 року, але через пандемію коронавірусу дату прем'єрного показу спочатку перенесли на листопад, а потім на квітень 2021 року.

""Не час помирати" вийде у світовий прокат 8 жовтня 2021 року»,— сказано на офіційному сайті фільму.

У жовтні 2020 року американська співачка Біллі Айліш представила кліп на головну пісню нового фільму про Джеймса Бонда. Співачка стала наймолодшим автором головної пісні в історії кіноепопеї про Бонда.

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Автор: УНІАН