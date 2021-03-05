У кіноіндустрії все ще існують значні обмеження, через які вихід фільмів доводиться переносити.

Студія Universal Pictures втретє перенесла прем'єру чергової частини бойовика "Форсаж 9".

Читайте такожПрем'єру фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" знову перенеслиПро це повідомляє видання The Variety і називає нову дату виходу фільму - 25 червня.

Ймовірна причина перенесення прем'єри картини - страх кіностудії, що вона може не окупитися, адже в стрічку вклали $200 млн.

"Форсаж-9": що відомо

Головну роль у фільмі виконав Він Дизель. Режисером картини став Джастін Лін. Раніше в тизері показали головних героїв - Домініка Торетто і Летті Ортіс, які тепер живуть щасливим сімейним життям і виховують сина. Але цій ідилії загрожує якась небезпека.

Спочатку фільм мали намір випустити у квітні квітня 2021 року, а потім - у травні.

Раніше стало відомо, що франшиза завершиться одинадцятим фільмом.

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Автор: Ольга Робейко