Вихід фільму "Форсаж-9" знову перенесли
Студія Universal Pictures втретє перенесла прем'єру чергової частини бойовика "Форсаж 9".
Читайте такожПрем'єру фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" знову перенеслиПро це повідомляє видання The Variety і називає нову дату виходу фільму - 25 червня.
Ймовірна причина перенесення прем'єри картини - страх кіностудії, що вона може не окупитися, адже в стрічку вклали $200 млн.
"Форсаж-9": що відомо
- Головну роль у фільмі виконав Він Дизель. Режисером картини став Джастін Лін. Раніше в тизері показали головних героїв - Домініка Торетто і Летті Ортіс, які тепер живуть щасливим сімейним життям і виховують сина. Але цій ідилії загрожує якась небезпека.
- Спочатку фільм мали намір випустити у квітні квітня 2021 року, а потім - у травні.
- Раніше стало відомо, що франшиза завершиться одинадцятим фільмом.
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