В український прокат фільм "Геллбой: Горбань" вийде 26 вересня 2024 року.

Кінономпанія Millennium Media представила перший трейлер екшн-горору "Геллбой: Горбань" (Hellboy: The Crooked Man), що має стати черговим перезапуском екранізацій культового коміксу про супергероя-напівдемона.

Цього разу події відбуватимуться у 1950-хроках. Агент Геллбой та його напарник з Бюро Паранормальних Досліджень і Захисту повертаються після зриву містичного ритуалу, що міг стати початком вторгнення монстрів з інших вимірів у наш світ. Хоча місія пройшла вдало, принаймні, за стандартами Геллбоя, герої потрапляють в автотрощу. Опинившись у закинутому селі, вони зустрічають Горбаня, який тероризує місцевих жителів, збирає їхні душі та підкорює їх собі.

Цього разу роль Геллбоя дісталася Джеку Кесі ("Дедпул 2", "Вбивця", серіал "Штам").

Також у фільмі зіграли Джефферсон Вайт ("Повстання штатів"), Аделін Рудольф (серіал "Рівердейл"), Лія Макнамара (серіал "Вікінги") та інші.

Зняв фільм Браян Тейлор ("Адреналін", "Адреналін-2: Висока напруга", "Примарний вершник: Дух помсти") .

В український прокат фільм вийде 26 вересня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

Інші фільми серії "Геллбой"

Перший горор-комікс про напівдемона Геллбоя від Dark Horse Comics вийшов у 1993 році, що став точкою відліку для появи багатьох серій, міні-серій коміксів та кросоверів.

Першу екранізацію коміксу "Геллбой" в 2004 році на екрани випустив мексиканський режисер Гільєрмо дель Торо, який на той момент вже встиг відзначитися фільмами "Хребет диявола" та "Блейд II", а головну роль він довірив Рону Перлману ("Місто загублених дітей", "Чужий 4: Воскресіння", "Блейд II"). У 2008 році вийшов його сиквел "Геллбой 2: Золота армія", також з дель Торо "за кермом" та Перлманом в головній ролі.

Гільєрмо дель Торо також планував зняти третю частину серії під назвою "Геллбой 3: Темні світи", однак в 2017 році було офіційно оголошено про скасування проекту через проблеми з пошуком фінансування, попри те, що перші два фільми отримали схвальні відгуки та були успішними в прокаті.

Натомість франшизу вирішили перезапустити у 2019 році фільмом "Геллбой" з Девідом Гарбором ("Чорна вдова", сериіл "Дивні дива") в головній ролі. Зняв фільм Ніл Маршалл ("Судний день", "Центуріон"). Втім, стрічка отримала розгромні відгуки та провалился в прокаті.

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