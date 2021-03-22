Відомі переможці премії WGA Awards 2021.

У 2021 році фільм "Дівчина, що подає надії" став володарем призу за найкращий оригінальний сценарій. А ось "Борат 2" став лідером в номінації "Найкращий адаптований сценарій".

Дівчина, яка подає надії Борат 2

У категорії "Найкращі драматичні і комедійні сценарії" стали серіали "Корона" і "Тед Лассо".

Корона Тед Лассо

А ось серіали "Місіс Америка" і "Ферзевий гамбіт" отримали нагороди як найкращі оригінальні і адаптовані міні-серіали.

Місіс Америка Ферзевий гамбіт

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич