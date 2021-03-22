Гільдія сценаристів США назвала переможців премії / фото REUTERS
У 2021 році фільм "Дівчина, що подає надії" став володарем призу за найкращий оригінальний сценарій. А ось "Борат 2" став лідером в номінації "Найкращий адаптований сценарій".
Дівчина, яка подає надіїБорат 2
У категорії "Найкращі драматичні і комедійні сценарії" стали серіали "Корона" і "Тед Лассо".
КоронаТед Лассо
А ось серіали "Місіс Америка" і "Ферзевий гамбіт" отримали нагороди як найкращі оригінальні і адаптовані міні-серіали.
Місіс АмерикаФерзевий гамбіт
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