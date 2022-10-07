В український прокат фільм вийде 27 жовтня 2022 року.

Вийшов трейлер драматичного трилера "Гірська лихоманка" (Summit Fever) з Раяном Філліппом ("Жорстокі ігри", "Я знаю, що ви зробили минулого літа", "Зіткнення") в головній ролі.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 27 жовтня 2022 року.

В центрі сюжету фільму опиниться англійський альпініст, що ступає на гірську стежку в Альпах, щоб допомогти своєму другові за одне літо підкорити "велику трійку": Матергорн, Айгер і Монблан. Уже під час перших двох сходжень друзі стають свідками смертельних випадків, однак, не зважаючи на це, наполегливо розпочинають третє. Вони навіть не підозрюють, що на іншому боці гори саме в цей час назріває смертоносний шторм.

Також у фільмі зіграли Фредді Торп ("Овердрайв", "Доля: Сага Вінкс"), Ганна Нью ("Чаклунка", "Штам") та інші.

Режисером фільму виступив Джуліан Ґілбі, який відзначився роботаю на британському кіноринку.

Також був представлений офіційний постер до фільму.

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