Збори цього фільму перевищили позначку в 390 мільйонів доларів у світовому прокаті.

"Годзілла проти Конга" перевищив позначку в 390 мільйонів доларів у світовому прокаті і став найкасовішим голлівудським фільмом за час пандемії.

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

У США "Годзілла проти Конга" зібрав 80,5 млн доларів, у світовому прокаті - 309,7 млн доларів.

Таким чином, цей фільм побив рекорд, встановлений бойовиком "Довід" Крістофера Нолана, який зібрав 365 мільйонів доларів у світовому прокаті.

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Автор: Катерина Лиманська