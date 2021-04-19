"Годзілла проти Конга" лідирує в прокаті / фото Warner Bros. Pictures
"Годзілла проти Конга" перевищив позначку в 390 мільйонів доларів у світовому прокаті і став найкасовішим голлівудським фільмом за час пандемії.
Читайте такожМультфільм "Душа" отримав головний приз премії " Енні"
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
У США "Годзілла проти Конга" зібрав 80,5 млн доларів, у світовому прокаті - 309,7 млн доларів.
Таким чином, цей фільм побив рекорд, встановлений бойовиком "Довід" Крістофера Нолана, який зібрав 365 мільйонів доларів у світовому прокаті.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Холостяк-11": хто покинув шоу в 7 випуску в Єгипті
- Команда Монатіка "запалила" у півфіналі шоу" Голос країни " (фото, Відео)
- Юлія Тимочко заспівала хіт гурту KAZKA і потрапила у фінал " Голосу країни"
- Учасник "Голосу країни" вразив виконанням ліричної пісні з Сергієм Бабкіним
- У суперфінал "Голосу країни" Олег Винник йде з Сергієм Нейчевим (фото, Відео)
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram