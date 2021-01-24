Фільм розповість про протистояння двох знаменитих монстрів / скріншот

Компанії Warner Bros. і Legendary опублікували дебютний трейлер фільму "Годзілла проти Конга".

Читайте такожБіллі Айліш випустила кліп до саундтреку спецепізоду серіалу" Ейфорія " (відео)Фільм вийде одночасно в кінотеатрах і на HBO Max на території США.

Фільм розповість про протистояння двох знаменитих монстрів. Організація "Монарх", яка відкрила Годзіллу у 2014 році, розгорне свою діяльність в різних напрямках.

Головні ролі у фільмі виконали Олександр Скарсгард, Міллі Боббі Браун, Ейса Гонсалес, Кайл Чандлер і Джуліан Деннісон.

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Автор: УНІАН