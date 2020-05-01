Переможець "Голосу" Роман Сасанчин: У мене й досі шок. Я ніби уві сні – не усвідомлюю, що став переможцем

Ювілейний, десятий сезон шоу «Голос країни» завершився перемогою 18-річного Романа Сасанчина. Цікаво, що п’ять років тому, у 2015 році, юнак вже був переможцем «Голосу». Правда, це був «Голос. Діти». Причому, тоді Роман теж був у команді Тіни Кароль. УНІАН розпитав юнака, як карантин вплинув на репетиційний процес, про відчуття – коли знову опинився у команді Тіни, а також, що планує робити після завершення обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією коронавірусу.

Зараз ти на 100% вірив в те, що переможеш? Що або хто могли перешкодити?

Насправді вірив не на всі 100%, що зможу знову перемогти. Якщо чесно, я навіть пісню «Luna tu» не встиг як слід підготувати, не сподівався, що дійду до другого етапу у фіналі. У мене й досі шок. Я ніби уві сні – не усвідомлюю, що став переможцем. У десятому сезоні усі учасники надзвичайно сильні, тому я вважаю, що шанс на перемогу був у кожного.

Який епізод, який день на шоу був найскладнішим?

Для мене найскладнішим був етап «нокаутів» на проекті, коли тренер Дан Балан відправив мене на стільці «очікування». У той момент я подумав, що моя участь у шоу вже завершилась. Тоді я не сподівався, що Тіна Кароль скористається правом на крадіжку та забере мене до своєї команди.

Для мене було смішно і водночас незручно, коли я передчасно вибіг на сцену. Тіна Кароль ще не назвала ім’я учасника, якого забирає до своєї команди, але я чомусь подумав, що це буду я. Тоді мені було незручно.

Як проходили репетиції?

Готувалися ми до суперфіналу виключно у форматі онлайн, так і репетиції проводили, обирали пісню з Тіною Кароль. Вона давала свої рекомендації та настанови дистанційно – вона зробила усе, що було в її силах. Безмежно вдячний їй за все. Мені вперше довелося готуватися до виступу у таких умовах – це було незвично, але вважаю, що нам все вдалося.

Як карантин вплинув на настрій перед виступом?

Карантин має свої плюси і мінуси. З одного боку, у мене з’явилося більше часу для заняття вокалом та репетицій, з іншого – складно було готуватися до суперфіналу у форматі онлайн. Мені було сумно від того, що під час виступу зі мною не було батьків та рідних – їх підтримка для мене надважлива, адже свій виступ у фіналі я присвятив своїй мамі.

Було хвилювання перед виходом на сцену?

Звичайно, хвилювання є завжди: і перед виходом на сцену, і під час виступу. На мою думку, таке хвилювання є природнім і це добре. Бо щоразу ти намагаєшся перебороти себе та заспівати якнайкраще.

Чого не бачать глядачі, коли дивляться на Тіну Кароль і Дана Балана?

Люди не бачать між Даном та Тіною тих відкритих почуттів, які залишаються поза кадром.

Кароль - дуже чуттєва та добра людина. На проекті вона стала для мене другою мамою. Я вдячний їй за віру та підтримку і щасливий, що життя подарувало мені можливість з нею познайомитись.

Як проходить карантин? Що встигаєш і не встигаєш через карантин?

Під час карантину я увесь час знаходжусь вдома. Останні кілька тижнів я активно готувався до суперфіналу, а зараз просто продовжую займатися улюбленою справою – більше часу приділяю музиці.

Що зробиш першим, коли він закінчиться?

Мені дуже хочеться після закінчення карантину організувати фан-зустрічі містами України. Мене підтримують багато людей, це надзвичайно приємно і важливо для мене. Я хочу познайомитися і подякувати кожному, хто підтримував мене і голосував за мене у фіналі.

Яку музику, пісні ти б хотів писати, виконувати на концертах?

Мені хотілося б виконувати сучасні пісні, переважно ліричні. Хочу спробувати себе новому напрямку творчості.

Музика не заважає підготовці до ЗНО? Куди хочеш вступити і чи є «запасні варіанти»? Ти не думав про навчання за кордоном?

Музика не заважає, навпаки, вона надихає мене робити і встигати більше – це невід’ємна частина моєї душі. Найближчим часом я планую переїхати до столиці та вступити до Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра. Про навчання закордоном навіть не думаю, завжди мріяв жити та здобувати освіту лише в Україні.

Яким би було твоє життя, якби не перемога на шоу? Яку професію ти б вибрав?

Я співаю з дитинства, тому вибір професії для мене очевидний. Як би не складалися обставини, я б все одно йшов до своєї мети та займався б музикою.

У вас музична родина? Ви співаєте разом з мамою?

Ні, у нас зовсім не музична родина, співаю тільки я. З батьками можемо хіба що колядки разом співати на свята.

Ти багато часу проводиш у соціальних мережах? Як довго можеш прожити без телефону?

Не можу сказати, що проводжу увесь вільний час в соціальних мережах, але я активний користувач Instagram. Залежності від телефону не маю, міг би легко прожити і без нього.

У тебе є мрія?

Так, маю мрію виступити на Євробаченні.

Влад Абрамов