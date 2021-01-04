Ведучими 11 сезону стане улюблена телепара українців – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

24 січня о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра 11 сезону вокального проекту "Голос країни" з оновленим тренерським складом.

Що чекає на глядачів оновленого "Голосу країни"

Заспівають на "сліпих прослуховуваннях" фанат "Голосу країни" з Китаю, а також вокаліст із Марокко. Окрім того, тренерів здивував хлопець з унікальним жіночим голосом, та вокаліст, який супроводжував своїм співом покази світових модних брендів. Вразить своїм співом одеситка Ірина Ебралідзе, яка з дитинства дружить із зіркою українського шоубізнесу Мішель Андраде. Співачка вирішила прийти на "Голос країни. Перезавантаження" в пам’ять про матір, яка минулого року загинула в аварії у центрі столиці.Читайте такожНадія Мейхер, Віталій Борисюк та подруга Мішель Андраде: які вокалісти прийшли на "Голос країни"

На вокальне шоу цього року прийдуть не лише початківці, але й досвідчені зірки. Так, на сцену "Голосу країни" вийдуть Надія Мейхер і заслужений артист України й чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк. Також на глядачів очікує сенсаційне повернення на велику сцену відомого дуету, поставленого на паузу.

Тренери проекту "Голос країни 11": названо імена

До тренерського складу нового сезону вокального шоу увійшли артист та продюсер MONATIK, артистка DOROFEEVA, улюбленець мільйонів українців Олег Винник та рекордсменка за кількістю перемог у проекті Тіна Кароль.

Хто стане новим ведучим бекстейджу "Голосу країни"

Новим ведучим бекстейджу став відомий шоумен і радіоведучий Слава Дьомін, який буде показувати найцікавіші моменти закулісся, ставити гострі питання тренерам, учасникам і команді проекту.

Ведучими 11 сезону стане улюблена телепара українців – Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН