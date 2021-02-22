Тренери вмовляли дівчат залишитися на проекті.

На сліпі прослуховування шоу "Голос країни" прийшов відомий у минулому дует сестер Завальських "Алібі".Читайте такожНа шоу "Голос країни" прийшов чоловік Ольги Сумської (фото, відео)

Це був їхній перший виступ на сцені після 5 років тиші. Вони виконали Barry Sisters - Chiribim Chiribom.

Дівчата розповіли, що тепер їхній колектив називається The Alibi Sisters. Їм вдалося розвернути всі чотири суддівські крісла.

Та дівчата не залишилися в шоу, сказавши, що продовжуватимуть свій творчий шлях. На проект вони прийшли, щоб почати перезавантаження.

Найвідоміші пісні гурту "Алібі"

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Автор: Ольга Робейко