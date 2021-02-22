Дует вирішив не залишатися в проекті / фото instagram.com/goloskrainy_official
На сліпі прослуховування шоу "Голос країни" прийшов відомий у минулому дует сестер Завальських "Алібі".Читайте такожНа шоу "Голос країни" прийшов чоловік Ольги Сумської (фото, відео)
Це був їхній перший виступ на сцені після 5 років тиші. Вони виконали Barry Sisters - Chiribim Chiribom.
Дівчата розповіли, що тепер їхній колектив називається The Alibi Sisters. Їм вдалося розвернути всі чотири суддівські крісла.
Та дівчата не залишилися в шоу, сказавши, що продовжуватимуть свій творчий шлях. На проект вони прийшли, щоб почати перезавантаження.
Найвідоміші пісні гурту "Алібі"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram