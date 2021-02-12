Дівчина рішуче налаштована підкорити сцену "Голосу".

14 лютого о 21:00 телеканал "1+1" покаже спеціальний випуск головного вокального шоу "Голос країни", який буде присвячений світовим хітам про кохання.

У четвертому епізоді глядачі побачать графічного дизайнера з казковим голосом Бояркіну Ірину. Вокалістка виконає хіт артиста Chris Isaak під назвою Wicked Game.Читайте такожЗухвала Тіна Кароль представила кліп на пісню "Скандал" (фото, відео)

Бояркіна зі своїм чоловіком створили проект під назвою Vilna, який 2018 року брав участь у національному відборі на "Євробачення" і потрапив у фінал. А наразі дівчина рішуче налаштована підкорити сцену "Голосу".

Здивує своїм незвичним вокалом і фанат "Голосу країни" Андрій Смерека. Він виконає пісню Тіни Кароль під назвою "Твої гріхи".

Також потішить глядачів своєю участю і Надія Мейхер. Співачка вирішила зробити сюрприз своїм колегам і прийти на шоу в якості учасниці.

"Я прийшла на "Голос країни", як колись Наталія Могилевська, Злата Огнєвич і Юрій Ткач. Хочу влаштувати тренерам справжній сюрприз. Цікаво, впізнають вони мене чи ні", - інтригує Мейхер.

Також у четвертому епізоді глядачі зможуть побачити виступ українського актора театру і кіно Віталія Борисюка, який вирішив випробувати удачу на сцені шоу.

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Автор: Ольга Робейко