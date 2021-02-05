Дівчина заспіває відомий на весь світ хіт групи Kazka під назвою "Плакала".

Цієї неділі, 7 лютого, о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть третій епізод "сліпих прослуховувань" "Голосу країни-11".

На головній вокальній сцені країни спробує свої сили онука екс-президента України Доменіка Ющенко. Про це повідомляє прес-служба "1+1".Читайте такожНа "Голосі країни" дівчина з рідкісним захворюванням зворушила всіх чуттєвим виступом (фото, відео)

Дівчина заспіває відомий на весь світ хіт групи Kazka під назвою "Плакала".

«У мене є, з кого брати приклад - це мій дідусь. Він зробив внесок в історію України, а я б хотіла зробити внесок в музичну історію країни", - коментує Доменіка свою участь у шоу.

А от чи зможе дівчина підкорити тренерів, стане відомо вже зовсім скоро.

"Голос країни": що відомо про шоу

"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.

Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.

"Голос країни-11": що отримає переможець

Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.

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Автор: Ольга Робейко