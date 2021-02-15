Своєю появою на шоу "Голос країни" неабияк приголомшила тренерів співачка, екс-"віагра" Надія Мейхер.
За словами артистки, вона хотіла перевірити, чи впізнають її судді на "сліпих прослуховуваннях".
Читайте такожНа шоу "Голос країни" прийшов чоловік Ольги Сумської (фото, відео)Заспівала Надія пісню Mon mec a moi Патрисії Каас та розвернула до себе крісла усіх чотирьох тренерів шоу. Вони вмовили Мейхер почати перезавантаження кар'єри на проекті.
"Тіночко, ти напросилася - я йду до тебе", - сказала артистка, обравши Кароль як зіркового тренера.
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