Зірка погодилася на вмовляння тренерів та залишилась у шоу.

Своєю появою на шоу "Голос країни" неабияк приголомшила тренерів співачка, екс-"віагра" Надія Мейхер.

За словами артистки, вона хотіла перевірити, чи впізнають її судді на "сліпих прослуховуваннях".

Читайте такожНа шоу "Голос країни" прийшов чоловік Ольги Сумської (фото, відео)Заспівала Надія пісню Mon mec a moi Патрисії Каас та розвернула до себе крісла усіх чотирьох тренерів шоу. Вони вмовили Мейхер почати перезавантаження кар'єри на проекті.

"Тіночко, ти напросилася - я йду до тебе", - сказала артистка, обравши Кароль як зіркового тренера.

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Автор: Ольга Робейко