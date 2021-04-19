Далі в шоу з Олегом Винником йде Сергій Нейчев.

Й останньою на сцену "Голосу країни-11" вийшла команда Олега Винника. Першою у дуеті з Євгенією Власовою виступила Галина Куришко. Вони заспівали пісню "Живая река".

"Я в захваті й від пісні, і від дуету. Галино, ви сьогодні - надзвичайно красива. Женю, ви - надзвичайна співачка", - сказала Тіна Кароль.

Згодом з легендою української сцени Олександром Пономарьовим виступив Сергій Нейчев. Вони виконали пісню "Варто чи ні?".

"Голосуйте за Сергія, він красунчик, у нього українська душа... Для мене він - музикант", - сказав Пономарьов.

"Сергію, ти на виступі був автономним, ти не намагався бути не гіршим за Олександра Пономарьова. Ти співав", - охарактеризував виступ Нейчева Олег Винник.

Згодом зірковий наставник Олег Винник заспівав з Нейчевим та Куришко пісню "Біла голубка".

Сергій отримав від тренера 49%, а Галина - 51%. Глядачі віддали першому 60%, вокалістці - 40%.

Таким чином, до фіналу 11 сезону шоу "Голос країни" пройшов Сергій Нейчев.

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Автор: Ольга Робейко