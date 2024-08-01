Продовження хітового серіалу про таємничу гру на виживання глядачі зможуть побачити вже у грудні 2024 року.

Стрімінговий сервіс Netflix в свіжому анонсі нарешті розповів більше деталей про майбутнє свого хітового південно-корейського серіалу "Гра в кальмара" (Squid Game).

Отже, з нового ролику, опублікованого на офіційному YouTube-каналі Netflix, нарешті стала відома дата виходу другого сезону серіалу, прем'єра якого відбулася ще восени 2021 року – 26 грудня 2024 року.

Одночасно сервіс оголосив про прожовження "Гри в кальмара" на третій сезон, який вийде вже у 2025 році та стане для нього останнім.

"Цікаво, які відчуття повернення до "Гри в кальмара" після трьох років викличе у вас. Сон Гі Хун, що заприсягся помститися наприкінці першого сезону, знову вступає в гру. Чи вдасться йому втілити задумане? Фронтмен теж навряд чи стане легким супротивником. Запекла битва цих двох світів продовжиться в третьому сезоні – фіналі серіалу, що вийде наступного року. Я з нетерпінням чекаю, як насіння, що ми посадили під час створення нової "Гри в кальмара", проросте й дасть плоди наприкінці цієї історії. Ми докладемо всіх зусиль, аби подарувати вам ще одну захопливу пригоду. Сподіваюся, ви будете в захваті від того, що чекає на вас попереду. Я назавжди вдячний вам усім. До скорої зустрічі", – написав у своєму листі до шанувальників режисер, сценарист й виконавчий продюсер серіалу "Гри в кальмара" Хван Дон Хьок.

Таким чином, творець серіалу підтвердив, що у другому сезоні серіалу глядачі знову побачать Лі Чон Че у ролі Сон Гі Хуну та Лі Бьон Хона у ролі фронтмена.

Зауважимо, також восени 2023 року на Netflix виходив перший сезон реаліті-шоу "Гра в кальмара: Виклик", поставленого на основі серіалу (але там, звісно, ніхто не помирав). У грудні того ж року стало відомо про продовження реаліті-шоу на другий сезон.

Про що серіал "Гра в кальмара"

Сюжет серіалу розгортається навколо таємничої гри на виживання, за якою спостерігають сильні світо цього. У першому сезоні 456 людей, які мають фінансові проблеми, приймають запрошення взяти у ній на участь. Упродовж шести днів вони повинні проходити по одній дитячій грі, програш у якій означає смерть. Переможець (і єдиний, хто виживає) отримує 45,6 млрд вон (38,5 млн доларів США).

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