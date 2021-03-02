Канадська співачка Grimes (справжнє ім'я – Клер Буше), яка народила сина мільярдерові Ілону Маску, продала на криптоаукціоні колекцію цифрового мистецтва «WarNymph Collection Vol. 1» за 6 мільйонів доларів.
Читайте такожGrimes показала підрослого сина Ілона Маска (фото)Як пише Tj, до зібрання увійшли десять робіт.
Об'єкти з колекції являють собою NFT-токени. Це унікальні кріптоодиниці, які не можна відтворити або обміняти. Деякі з них – нерухомі зображення, інші – анімації «Смерть старих», «Земля» та «Марс».
Кілька творів супроводжуються спеціально записаними треками «Mars Theme», «Ærythe» та «Anhedonia».
Роботи співачка створила зі своїм братом Маком Буше.
Частину отриманих коштів вони планують направити організації Carbon180, яка займається програмами по зниженню рівня викидів парникових газів.
«WarNymph - богиня нового генезису. Вона бореться з руйнівною силою застарілих ідей та системним занепадом, що загрожує майбутньому. Вона втілює в собі силу вічного відродження, яка проявляється в стані нескінченного дитинства, коли вона скидає свою стару шкіру розкладання», – так описується мистецтво Grimes.
Grimes: що відомо про співачку
- Клер Буше народилася 17 березня 1988 і виросла у Ванкувері.
- У 2006 році переїхала в Монреаль, де вступила до Університету Макгілла.
- Під час навчання в університеті вивчала також російську мову. Добре знайома з творчістю Анни Ахматової. Пізніше кинула навчання заради музики на початку 2011 року.
- У 2010 дебютувала з альбомом Geidi Primes, потім випускає альбом Halfaxa.
- 26 червня 2014 року опублікувала новий сингл «Go» спільно з музикантом Blood Diamonds.
- 8 березня 2015 року випустила відеокліп «REALiTi», який сама ж зрежисирувала.
- 20 жовтня 2015 року анонсувала свій новий альбом Art Angels.
- У 2016 році планувала випустити B-side до альбому Art Angels, проте реліз альбому був скасований.
- 3 серпня 2016 на радіостанції Beats 1 відбулася прем'єра пісні «Medieval Warfare», яка увійшла в саундтрек американського бойовика «Загін самогубців».
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