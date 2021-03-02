Співачка Grimes продала колекцію крипто-арту за $6 мільйонів (відео)

Об'єкти з колекції являють собою NFT-токени. Це унікальні кріптоодиниці, які не можна відтворити або обміняти.

Канадська співачка Grimes (справжнє ім'я – Клер Буше), яка народила сина мільярдерові Ілону Маску, продала на криптоаукціоні колекцію цифрового мистецтва «WarNymph Collection Vol. 1» за 6 мільйонів доларів. Читайте такожGrimes показала підрослого сина Ілона Маска (фото)Як пише Tj, до зібрання увійшли десять робіт. Об'єкти з колекції являють собою NFT-токени. Це унікальні кріптоодиниці, які не можна відтворити або обміняти. Деякі з них – нерухомі зображення, інші – анімації «Смерть старих», «Земля» та «Марс». Кілька творів супроводжуються спеціально записаними треками «Mars Theme», «Ærythe» та «Anhedonia». Роботи співачка створила зі своїм братом Маком Буше. Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Nifty Gateway (@nifty_gateway) Частину отриманих коштів вони планують направити організації Carbon180, яка займається програмами по зниженню рівня викидів парникових газів. «WarNymph - богиня нового генезису. Вона бореться з руйнівною силою застарілих ідей та системним занепадом, що загрожує майбутньому. Вона втілює в собі силу вічного відродження, яка проявляється в стані нескінченного дитинства, коли вона скидає свою стару шкіру розкладання», – так описується мистецтво Grimes. Grimes: що відомо про співачку Клер Буше народилася 17 березня 1988 і виросла у Ванкувері.

У 2006 році переїхала в Монреаль, де вступила до Університету Макгілла.

Під час навчання в університеті вивчала також російську мову. Добре знайома з творчістю Анни Ахматової. Пізніше кинула навчання заради музики на початку 2011 року.

У 2010 дебютувала з альбомом Geidi Primes, потім випускає альбом Halfaxa.

26 червня 2014 року опублікувала новий сингл «Go» спільно з музикантом Blood Diamonds.

8 березня 2015 року випустила відеокліп «REALiTi», який сама ж зрежисирувала.

20 жовтня 2015 року анонсувала свій новий альбом Art Angels.

У 2016 році планувала випустити B-side до альбому Art Angels, проте реліз альбому був скасований.

3 серпня 2016 на радіостанції Beats 1 відбулася прем'єра пісні «Medieval Warfare», яка увійшла в саундтрек американського бойовика «Загін самогубців». Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter