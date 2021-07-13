13 липня американський актор Харрісон Форд відзначає свій день народження. Сьогодні йому виповнилося 79 років. Харрісон є номінантом на премію "Оскар", BAFTA, чотириразовий номінант і володар спеціальної премії "Золотий глобус", а також почесного "Сезара".
На честь свята пропонуємо вам згадати його найбільш знакові ролі в культових стрічках.
"Зоряні війни"
Форд зіграв у "Зоряних війнах" Хана Соло. Саме ця робота прославила його на весь світ, попри те, що сам Харрісон вважав свого героя недостатньо глибоким персонажем, і мріяв, щоб його вбили.
"Індіана Джонс"
Харрісон в цьому фільмі зіграв головну роль. Він перевтілився в археолога, який тікає від погоні і дуже любить влазити в різні небезпечні пригоди.
"Той, що біжить по лезу"
У центрі сюжету історія детектива зі спеціального відділу поліції Лос-Анджелеса Ріка Декарда (роль якого зіграв Харрісон), вимушеного розшукувати і знищувати штучно створених для важких і небезпечних робіт людей, яких називають реплікантами.
"Утікач"
У цьому фільмі актор зіграв доктора Річарда Кімбла, який біжить від поліції після звинувачення у вбивстві дружини. Потім він намагається розпочати власне розслідування. Картина викликала справжній ажіотаж серед кіноманів.
"Свідок"
У картині "Свідок" Форду дісталася роль детектива Джона Бука, який взяв під опіку малолітнього свідка вбивства. І саме завдяки цій ролі його номінували на "Оскар" за найкращу чоловічу роль.
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