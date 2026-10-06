Netflix показав трейлер містичного трилера 'Гартленд' з Джессікою Честейн (відео)

Фільм стане доступний онлайн на Netflix 13 листопада 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер містичного трилера "Гартленд" (Heartland), також відомого під назвою "У серці Нешвілла".

В центрі сюжету фільму – колишня мегазірка кантрі Місті Джонс, що припиняє своє відлюдництво, щоб розслідувати зникнення племінниці, юної артистки кантрі Чарлі Гарт. Для цього Місті доводиться зіткнутися як із власним минулим, так і з темними таємницями Нешвілла, адже її пошук розкриває приховану сторону міста, де ніхто не є тим, ким здається, зокрема й вона сама.

Головну роль у стрічці зіграла оскаоносна Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Багряний пік", "Воно 2", "Марсіянин", "Очі Таммі Фей", "Інша мама").

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Також у картині задіяні Ґаррет Гедлунд ("Троя", "Трон: Спадок", "Потрійний кордон", серіал "Король Талси"), Джон Гокс ("Від заходу до світанку", "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа", "Поліція Маямі: Відділ моралі", "Американський гангстер"), Росс Лінч ("Мій друг Дамер", серіал "Моторошні пригоди Сабріни"), Дженніфер Нетлс (серіал "Праведні Джемстоуни") та кантрі-співачка Картер Фейт.

Зняла стрічку американська режисерка Шана Фест ("Найкращий", "Любов мене не зрадить", "Люблю. Назавжди", "Межі", "Біжи, люба, біжи").

Фільм стане доступний онлайн на Netflix 13 листопада 2026 року.

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