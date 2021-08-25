Зображення його геніталій у дитячому віці завдало великої психологічної травми згодом, стверджує чоловік.

Найвідоміша обкладинка групи Nirvana для альбому "Nevermind", який вважається головною платівкою гранжу і одним з кращих альбомів 90-х і всієї рок-музики в принципі, стала причиною позову до колективу, що розпався після самогубства Курта Кобейна.

Спенсер Елден, 30-річний житель Лос-Анжелеса, зображений на обкладинці "Nevermind", подав до суду на колишніх учасників групи, звинувативши їх у поширенні дитячої порнографії, передає Pitchfork.

Елден вимагає моральної компенсації за те, що його статеві органи бачив весь світ. З цієї причини, за словами Спенсера, все своє життя він відчував стрес, який згубно відбивався на його житті, і навіть звертався за допомогою до лікарів.

Елден стверджує, що не міг дати згоду на використання свого зображення для альбому 30-річної давності з причини малого віку і вимагає з кожного з відповідачів по 150 тисяч доларів компенсації збитку за поширення приватних матеріалів відверто сексуального характеру і примус до комерційних сексуальних дій у віці до 18 років, від яких учасники Nirvana та інші сторони продовжують отримувати матеріальну вигоду.

Позов поданий до суду Центрального округу Каліфорнії проти спадкоємців Курта Кобейна, басиста Кріса Новоселича, барабанщика Дейва Грола і Чеда Ченнінга (який покинув групу ще до запису альбому), автора обкладинки Кірка Веддла, дизайнера Роберта Фішера, а також звукозаписуючих компаній Universal, Geffen, Warner і MCA.

Адвокат Елдена стверджує, що зображення, на якому немовля у воді тягнеться за доларовою банкнотою на гачку, змушує дитину виглядати "секс-працівником". Крім того, позивач вказує, що група пообіцяла покрити його геніталії наклейкою на обкладинці альбому, але цього зроблено не було.

Досягнувши повноліття, Елден сам неодноразово "косплеїв" свій найвідоміший знімок, а в один з ювілеїв виходу "Nevermind" навіть зробив татуювання на грудях з назвою альбому. Проте, в інтерв'ю він кілька разів зізнавався, що не радий бути "знаменитістю з обкладинки" і висловлював змішані почуття з приводу того, що прославився завдяки "каверу" однієї з головних платівок 90-х.

За його словами, він кілька разів по-дружньому намагався поспілкуватися з екс-учасниками "Нірвани", щоб отримати гроші за свій знімок, але його заклики були проігноровані.

Альбом "Nevermind", випущений в 1991-му році, вважається класикою альтернативного року, кращим альбомом в дискографії Nirvana, головним гранж-альбомом. Він містить найбільш впізнавану композицію групи "Smells Like Teen Spirit", був проданий тиражем більше 35 мільйонів копій по всьому світу. Це самий комерційно успішний альбом групи з Сіетла. У січні 1992 року альбом зайняв перше місце в чарті журналу Billboard, випередивши Майкла Джексона. Критики визнавали "Nevermind" одним з кращих альбомів усіх часів, включаючи такі видання, як Rolling Stone, NME і Time.

Автор: Андрій Софін