Хоакін Фенікс з'явиться в новій кінороботі / фото REUTERS
Американський актор Хоакін Фенікс зіграє головну роль в новому фільмі Арі Астера (автора "Реінкарнації" та "Сонцестояння").
За інформацією видання Deadline, картина вийде під назвою "Бульвар розчарування".
Читайте такожУ Голлівуді хочуть зняти ще два фільми про Джокера з Хоакіном Феніксом - ЗМІДата початку зйомок, як і деталі цього проекту не розкриваються. Відомо лише, що сюжет "Бульвару розчарування" описує портрет одного з найуспішніших підприємців усіх часів.
Як пише Deadline, Фенікс давно хотів попрацювати з Астером, тому відхилив безліч запрошень від інших режисерів.
Успіх Фенікса у фільмі "Джокер"
- Студія Warner Bros. веде з актором Хоакіном Феніксом переговори щодо створення двох сиквелів феноменально успішної драми "Джокер".
- Психологічний трилер "Джокер", заснований на історії однойменного персонажа коміксів DC, вийшов на екрани в жовтні 2019 року і став найприбутковішим в історії фільмом з рейтингом R.
- Фільм завоював головний приз Венеціанського кінофестивалю, а Хоакін Фенікс отримав премію "Оскар" як найкращий актор.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram