За інформацією ЗМІ, Фенікс давно хотів попрацювати з Астером.

Американський актор Хоакін Фенікс зіграє головну роль в новому фільмі Арі Астера (автора "Реінкарнації" та "Сонцестояння").

За інформацією видання Deadline, картина вийде під назвою "Бульвар розчарування".

Читайте такожУ Голлівуді хочуть зняти ще два фільми про Джокера з Хоакіном Феніксом - ЗМІДата початку зйомок, як і деталі цього проекту не розкриваються. Відомо лише, що сюжет "Бульвару розчарування" описує портрет одного з найуспішніших підприємців усіх часів.

Як пише Deadline, Фенікс давно хотів попрацювати з Астером, тому відхилив безліч запрошень від інших режисерів.

Успіх Фенікса у фільмі "Джокер"

Студія Warner Bros. веде з актором Хоакіном Феніксом переговори щодо створення двох сиквелів феноменально успішної драми "Джокер".

Психологічний трилер "Джокер", заснований на історії однойменного персонажа коміксів DC, вийшов на екрани в жовтні 2019 року і став найприбутковішим в історії фільмом з рейтингом R.

Фільм завоював головний приз Венеціанського кінофестивалю, а Хоакін Фенікс отримав премію "Оскар" як найкращий актор.

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Автор: Ольга Робейко