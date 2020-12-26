За словами Еллерта, його життя змінилося разом із Мішиною, він почав по-новому пізнавати світ.

У студії шоу "Холостячка. Життя після проекту" головна його героїня Ксенія Мішина, як склалися її стосунки з обранцем Олександром Еллертом.

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Як з‘ясувалося, після фіналу "Холостячки" пара поїхала додому й більше не розлучалася.

"Саша постійно приїжджав. Але незабаром ми зрозуміли, що хочемо жити разом. Й живемо", — зізналася Ксенія.

За словами Еллерта, його життя змінилося разом із Мішиною, він почав по-новому пізнавати світ.

У шоу "Холостячка. Життя після проекту" стало відомо, що Олександр почав медитувати й відмовився від м’яса та алкоголю.

Також на своїх сторінках в Instagram і Ксенія, й Олександр опублікували пости-відповіді на запитання фанів, чи разом вони.

"Я кохаю тебе, Ксю", - написав Еллерт. "Я кохаю тебе Олександре, і хоч ми й сказали ці слова сотню тисяч разів за останні три місяці, вони все так само трепетно відгукуються в мені. Я дякую тобі за те, що проніс всю цю ніжність і близькість через своє життя до зустрічі зі мною", - зізналася Мішина.

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У фіналі шоу "Холостячка" й Еллерт, і Тригубенко подарували Ксенії обручку, але відповіла вона на освідчення лише одному чоловікові. Таким чином, переможцем проекту став Олександр Еллерт.

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Автор: Ольга Робейко