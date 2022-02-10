Прем’єра запланована на 2023 рік.

Стримінговий сервіс Hulu замовив 20 нових епізодів популярного мультфільму для дорослих "Футурама", який виходив з 1999 по 2013 роки.

Про це повідомляє видання Variety.

За наявною інформацією, виробництво нового сезону розпочнеться цього місяця, прем’єра запланована на 2023 рік.

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Над новими епізодами працюватимуть Мет Грейнінг та Девід Коен (David X. Cohen), що створювали серіал разом від початку, а також є авторами "Сімпсонів".

Очікується, що повернеться в повному складі в оригінальна група озвучування. Під питанням - участь Джон Ді Маджіо, який озвучував Бендера та кількох другорядних персонажів.

В соцмережах він зреагував на численні заклики фанатів до участі в шоу. Він подякував за їхнє занепокоєння та пообіцяв тримати в курсі своєї потенційної участі в проекті.

Що відомо про мультсеріал "Футурама"

Це культовий американський анімаційний серіал, створений на студії 20th Century Fox.

В Україні показ йшов на каналі M1 з 2007 по 2009 рік. З 2010 по 2016 року транслювався на каналі QTV. З червня 2018 року транслюється на каналі НЛО TV.

Остання серія оригінального шоу вийшла 4 вересня 2013, а перша - 28 березня 1999.

Дія серіалу відбувається в Новому Нью-Йорку в 3000 році. Сюжет зосереджений на житті Філіпа Фрая, 25-річного розносника піци, який був випадково заморожений у кріогенній камері за кілька секунд до початку 2000 року. Це дозволило йому благополучно прожити тисячу років. У новому світі він зустрічає групу нових друзів, серед них - одноока мутантка Ліла, робот Бендер, схильний до алкоголізму і скоєння крадіжок та інші.

Серіал неодноразово був відзначений преміями "Енні" та "Еммі".

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