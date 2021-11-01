Гурт виступить у Києві 3 червня 2022 року.

Американська інді-рок-група Imagine Dragons вперше дала концерт у Києві чотири роки тому. Тоді вони змусили шанувальників буквально "підірвати" сайт з продажу квитків, а потім влаштували грандіозне шоу на НСК "Олімпійський".

Соліст групи Деніел Рейнольдс вийшов на сцену в одних шортах і звів своїх шанувальників з розуму. Жінки верещали від захвату, а чоловіки відривалися під улюблені хіти. Всього на концерт тоді прийшло понад 50 тисяч людей.

Мабуть, Imagine Dragons настільки сподобалося в Україні, що вони вирішили повернутися. Так, 3 червня 2022 року вони дадуть ще один концерт, на якому виконають хіти з нового альбому. Квитки будуть у продажу з 5 листопада 2021 року.

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Imagine Dragons - інді-рок-група, до складу якої входять чотири людини. Була заснована в Лас-Вегасі в 2008 році. Назва групи являє собою анаграму, значення якої знають лише учасники самої групи. Вони швидко здобули популярність.

Стали відомі після випуску дебютного студійного альбому Night Visions у вересні 2012 року. Американський журнал Billboard назвав їх найяскравішими новими зірками 2013 року і найбільшою групою 2017 року, а журнал Rolling Stone назвав їх сингл "Radioactive" найбільшим рок-хітом року.

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Автор: Діана Могилєвич