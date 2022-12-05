Кінострічка виходить у прокат 5 січня 2023 року.

5 січня 2023 року в кінотеатрах відбудеться прем'єра історичної драми "Щедрик". Вона розповідає про те, як війна руйнувала людські долі.

Історична драма "Щедрик": сюжет

Дія картини відбувається в Івано-Франківську за часів Другої світової війни (тоді місто носило назву Станіслав). Жителі стають свідками боротьби двох імперій зла - Радянського Союзу з одного боку і нацистського Третього рейху - з іншого.

Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків. Їх і свою рідну дочку Ярославу вона оберігає від небезпеки. Ярослава вірить - примирити світ можна чарівною мелодією "Щедрика". Закінчення Другої світової війни не принесло довгоочікуваного звільнення. Дівчаток насильно забрали в дитячий будинок. Попри жорстке перевиховання і утиски, віру в прекрасне вони змогли пронести крізь роки.

Також у фільмі показано, як українці, поляки і євреї, що живуть в одному будинку, об'єднуються, щоб пережити всі потрясіння. Роль легендарного "Щедрика" Миколи Леонтовича у стрічці символічна - пісня є символом світла, надії, віри у краще.

"Щедрик" - це елемент самоідентифікації, що допомагає зрозуміти хто ти. Так пісня "Щедрик" для маленької Ярослави - це пісня її родини, її коріння. У фільмі також звучатимуть польські та єврейські пісні, тому що кожен народ має свою мову, свою пісню, і своє право на існування", - прокоментувала режисер картини Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Фільм "Щедрик": акторський склад

Автор сценарію - Ксенія Заставська. У головних ролях знялися не тільки українські актори, а ще польські та німецькі: Яна Корольова, Поліна Громова, Євгенія Солодовник, Христина Ушицька, Йоанна Опозда, Андрій Мостренко, Томаш Собчак, Алла Бінєєва, Дар'я Галадюк, Мілана Галадюк, Мирослав Ганішевський, Андрій Іс, Анастасія Матешко, Поліна Трегубова, Тимофій Дмитрієнко, Яніна Руденська, Олександр Половець, Володимир Кравчик, Якоб Вальзер, Тетяна Круліковська, Світлана Штанько.

Олеся Моргунець-Ісаєнко додала, що попри трагічний сюжет, "Щедрик" підходить для перегляду всією сім'єю - в ньому немає страшних сцен.

Ось як картину описав продюсер проекту Тарас Босак:

"Картина не про війну, а про життя звичайних людей під час військових дій та окупації. Наші герої не втрачають людяності і гідності, попри всі випробування долі".

Трейлер "Щедрик"

Реакція соцмереж на трейлер "Щедрик"

"Має якісний вигляд, наскільки це можливо зрозуміти з тизера на 5 секунд. Аби повний метр не підкачав ні технічною якістю, ні наповненням"

"Цікаво, будемо дивитися"

"Тизер дуже потужний! Обов'язково буду дивитися!"

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